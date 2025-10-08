Sabalenkin pobednički povratak, trijumf Ive Jović i poraz Osake

Svetska broj jedan Arina Sabalenka vratila se na teren prvi put od osvajanja svog četvrtog grend slema na US openu – i to pobedom.

Beloruskinja je u Vuhanu, posle sporijeg starta, savladala Slovakinju Rebeku Šramkovu sa 4:6, 6:3, 6:1. Nakon što je izgubila prvi set, Sabalenka je pronašla ritam i u prepoznatljivom stilu dominirala do kraja meča. Vuhan je odavno jedno od njenih „srećnih mesta“ – upravo tu je 2018. godine osvojila svoj prvi WTA 1000 trofej i od tada nije izgubila nijedan meč na tom turniru. Sada je svoj neverovatan skor produžila na 18-0, što je najduži niz nepobedivosti na