(VIDEO) Budućnost doživela još jedan nokaut u Podgorici!

Košarkaši Budućnosti poraženi su od italijanskog Trenta u drugom kolu Evrokupa sa 107:96.

Podsećanja radi, šampion Crne Gore je u prvoj rundi, kao gost, slavio protiv Londona sa 86:59, dok je Trento ubedljivo poražen na svom parketu od francuskog Burga. Budućnost sada očekuju dueli sa Cedevita Olimpijom u ABA ligi, odnosno sa Turk Telekom u Evrokupu. Ovo je drugi uzastopni poraz šampiona na svom parketu u veoma kratkom vremenskokm roku. Nedavno je u dvorani "Morača" slavio i Spartak na otvaranju ABA lige! Najefikasniji u sastavu Budućnosti, bili su