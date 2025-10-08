Efes gotovo kompletan pred duel sa Partizanom

B92
Efes gotovo kompletan pred duel sa Partizanom

Košarkaši Efesa doputovali su u Beograd, gde ih očekuje duel sa Partizanom u okviru 3. kola Evrolige.

Crno-beli dočekuju tim iz Istanbula u "Beogradskoj areni" u četvrtak od 20 časova i 30 minuta. Srpski stručnjak Igor Kokoškov može da računa na gotovo kompletan roster za duel sa Partizanom. Među odsutnima je Vensan Poarije, koji je van tima 4-6 nedelja posle operacije kolena, dok je prva dva kola propustio i Pi Džej Doužer. Kada je u pitanju nekadašnji košarkaš Partizana, on je još uvek upitan za meč, propustio je prva dva kola elitnog takmičenja. Ipak, može da se
Ključne reči

KošarkaPartizanBeogradska ArenaEvroligaIgor KokoškovIstanbul

