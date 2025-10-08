Medevev posle "rolekrostera" došao do četvrtfinala Šangaja!

Ruski teniser Danil Medvedev plasirao se u četvrtfinala mastersa u Šangaju.

On je posle velike borbe i skoro tri sata igre savladao Amerikanca Lernera Tijena sa 2:1, po setovima 7:6(6), (1)6:7, 6:4. Veliku borbu vodili su Medvedev i Tijena u teškim uslovima koji su tokom čitavog turnira prisutni u Šangaju. Prvi je do brejka stigao Rus i u završnici uvodnog seta poveo sa 5:4, ali je Tijen odmah uzvratio, pa je o pobedniku odlučivao taj-brejk u kojem bilo izuzetno neizvesno, a Medvedev slavio sa 8:6. Fantastično je 18. na planeti Medvedev