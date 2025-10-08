Partizan se oglasio važnim saopštenjem pred Efes: "Misija kluba je da svaku stolicu odbrani"

Večernje novosti pre 1 sat
NIJE po Partizan prošao dobro prvi meč na domaćem terenu. Upisana je pobeda, ali su gnevni bili domaći navijači zbog činjenice da nisu na vreme mogli da uđu u arenu.

Borba protiv falsifikovanja ulaznica dovela je do toga da su crno-beli morali u toku utakmice sa Milanom da se oglašavaju o situaciji. Osim toga, deo publike je vređao i predsednika kluba Ostoju Mijailovića. Trener je apelovao na navijače da navijaju sportski, a onda se oglasio i klub sa molbom da se dođe ranije na utakmicu sa Efesom. Kao i apelom da se ulaznice ne kupuju iz "alternativnih" izvora, jer postoji veliki rizik da je u pitanju
