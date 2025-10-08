Tajms of Izrael: Sutra potpis sporazuma o oslobađanju živih talaca i prekidu vatre

Tajms of Izrael: Sutra potpis sporazuma o oslobađanju živih talaca i prekidu vatre

POSREDNICI u mirovnim pregovorima između Izraela i palestinske militantne organizacije Hamas planiraju da sutra potpišu sporazum o trenutnom oslobađanju živih talaca i početku prekida vatre, preneo je Tajms of Izrael, pozivajući se na neimenovane izvore.

Foto IDF Kako se navodi, arapski diplomata i drugi izvor upoznat sa tekućim pregovorima u Egiptu rekli su da posrednici trenutno planiraju da sutra bude potpisan sporazum između Izraela i Hamasa kojim će se odmah osloboditi preostali živi taoci u zamenu za prekid vatre u Gazi. Kada prekid vatre bude uspostavljen, Hamas će moći da prikupi tela ubijenih talaca radi njihovog kasnijeg povratka u Izrael, kažu izvori. Trenutno je u Gazi ostalo 48 talaca, od kojih se
IzraelPalestinaHamasEgipatGazaPojas Gazetaoci

