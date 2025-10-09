Adanić: Sankcije NIS-u koštaće Hrvatsku 18 miliona evra do kraja godine

Blic pre 2 sata
Adanić: Sankcije NIS-u koštaće Hrvatsku 18 miliona evra do kraja godine

Američke sankcije Naftnoj industriji Srbije (NIS) koštaće Hrvatsku 18 miliona evra, ako se zadrže do kraja ove godine.

To je u emisiji "I mreži Prvog" Hrvatskog radija rekao predsednik Uprave Jadranskog naftovoda (JANAF) Stjepan Adanić, a povodom današnjeg stupanja na snagu američkih sankcija Naftnoj industriji Srbije. NIS je, kaže,, izuzetno važan JANAF-ov partner jer poslovanje sa srpskom firmom čini više od 30 posto njegovih prihoda. Stoga su američke sankcije NIS-u gubitak za Hrvatsku. "To je naš gubitak od 18 miliona evra do kraja godine, ako se sankcije održe. Mi se ipak
