(Foto, video) odesa u plamenu! Rusija napala dronovima Ukrajinu, gori luka i stambene zgrade: Izbili veliki požari:

Blic pre 3 sata
Pet osoba je povređeno u napadu ruskih dronova tokom noći u Odeskoj oblasti, saopštila je ukrajinska Državna služba za vanredne situacije.

Pet osoba je povređeno u napadu ruskih dronova tokom noći u Odeskoj oblasti, saopštila je ukrajinska Državna služba za vanredne situacije.

Prema saopštenju, izbili su požari velikih razmera, gorele su dve stambene zgrade, jedna upravna zgrada i benzinska pumpa, prenosi Ukrinform. Na teritoriji objekta lučke infrastrukture takođe je izbio požar velikih razmera, goreli su kontejneri sa biljnim uljem, vozila, peleti od drveta, navodi agencija. U saniranju posledica učestvovalo je 83 spasilaca, angažovano je 18 jedinica vatrogasne opreme i vatrogasni robot Državne službe za vanredne situacije, kao i
