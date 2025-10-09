Kakve su dronove Turci dostavili Prištini i to nekoliko dana pred lokalne izbore

Samo nekoliko dana pred lokalne izbore na Kosmetu, Turska Aljbinu Kurtiju poslala 1.000 dronova kamikaza. Nije tajna da je ovo samo nastavak turske akcija naoružavanja Prištine, kao i da planiraju gradnju fabrike municije u južnoj srpskoj pokrajini. Zašto baš sada, istražujemo upravo na Blic TV u emisiji "Blic uživo"

I sve to se dešava samo nekoliko dana nakon što je Turska, i to po drugi put, preuzela komandu KFOR-a. Predsednik Vučić istakao da je užasnut ponašanjem Turske ocenivši da to predstavlja brutalno kršenje rezolucije Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija 1244. - Moj posao je da gradim dobre odnose, isto kao što mi je posao da kada vidim da je moj narod ugrožen, stanem u njegovu zaštitu. Razgovaraću sa Erdoganom - dodao je on danas. Kakvi su to dronovi isporučeni