Nastavlja se obustava rada američke vlade: Senat ponovo nije usvojio zakon o finansiranju

Blic pre 1 sat
Američki Senat ponovo danas nije usvojio zakon o kratkoročnom finansiranju vlade do 21.novembra, a obustava rada vlade ušla je u osmi dan.

Senat je odbacio zakon koji je usvojio Predstavnički dom sa 54 glasa "za" i 45 glasova "protiv", jer nije dostignut prag od 60 glasova "za" potrebnih za usvajanje zakona, prenosi CNN. To je bio šesti pokušaj usvajanja zakona o finansiranju. Senat je takođe odbacio verziju zakona demokrata o finansiranju, koja uključuje nekoliko odredbi o zdravstvenoj zaštiti. Neuspeh u usvajanju dvostrukih zakona ostavlja Vašington u pat-stopu. Blokada rada vlade SAD počela je 1.
