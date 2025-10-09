Ovako je NIS jutros dočekao sankcije: Evo kakvo je stanje na pumpama (video)

Blic
Direktorka Departmana za maloprodaju kompanije NIS Bojana Radojević izjavila je da je Naftna industrija Srbije spremno dočekala američke sankcije koje su stupile na snagu jutros od šest sati, da je obezbeđeno dovoljno zaliha naftnih derivata i sirove nafte i poručila da nema razloga za paniku niti da se stvaraju redovi na pumpama.

- Želim da kažem da je NIS spremno dočekao odluku o uvođenju sankcija i apsolutni prioritet u našem poslovanju je uredno snabdevanje goriva i očuvanje energetske stabilnosti u zemlji, kaže Radojević. - Naše benzinske stanice su optimalno snabdevene sa svim naftnim derivatima, imamo dovoljne količine zaliha, a kompanija se potrudila da obezbedi dovoljne količine sirove nafte što nam je izuzetno važni za dalju proizvodnju, dodaje ona. - Želim da apelujem na naše
