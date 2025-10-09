Petković odgovorio Vjosi Omani: Kurti oružane sisteme ne nabavlja zbog bezbednosti, već da zastraši i preti

Blic pre 5 minuta
Petković odgovorio Vjosi Omani: Kurti oružane sisteme ne nabavlja zbog bezbednosti, već da zastraši i preti

Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković izjavio je večeras da premijer privremenih prištinskih institucija Aljbin Kurti oružane sisteme ne nabavlja zbog demokratije i bezbednosti, već da zastraši i preti.

Petković je reagujući na izjavu predsednice privremenih prištinskih institucija Vljose Osmani povodom isporuke turskih dronova Prištini rekao da je agresija jedina politika kojoj su u kontinuitetu privrženi separatisti u AP Kosovo i Metohija. "Iza besmislenih sofizama Vljose Osmani o razlozima turskog naoružavanja Prištine krije se jednostavna istina. Ne nabavlja Kurti oružane sisteme zbog demokratije i bezbednosti, već da zastrašuje i preti. Agresija je jedina
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

"Turska je dala bombu koju samo treba da aktivira Kurti": Oglasila se Danijela Nikolić o dronovima u Prištini: "To ne može da…

"Turska je dala bombu koju samo treba da aktivira Kurti": Oglasila se Danijela Nikolić o dronovima u Prištini: "To ne može da bude garant za mir i život Srba"

Blic pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

KosovoMetohijaKosovo i MetohijaAljbin KurtiPriština

Politika, najnovije vesti »

Petković odgovorio Vjosi Omani: Kurti oružane sisteme ne nabavlja zbog bezbednosti, već da zastraši i preti

Petković odgovorio Vjosi Omani: Kurti oružane sisteme ne nabavlja zbog bezbednosti, već da zastraši i preti

Blic pre 5 minuta
Niš: SNS pozvao građane na šetnju podrške Srbima na Kosovu

Niš: SNS pozvao građane na šetnju podrške Srbima na Kosovu

Danas pre 1 sat
„Njegov veliki prijatelj Erdogan naoružao je vojsku ‘Kosova’“: Manojlović o isporuci 1.000 turskih dronova Prištini

„Njegov veliki prijatelj Erdogan naoružao je vojsku ‘Kosova’“: Manojlović o isporuci 1.000 turskih dronova Prištini

Danas pre 2 sata
Idealani za hitne misije, mogu da ponesu 5 kilograma eksploziva, lete do 36 minuta, a domet 10 kilometara: Evo šta sve mogu…

Idealani za hitne misije, mogu da ponesu 5 kilograma eksploziva, lete do 36 minuta, a domet 10 kilometara: Evo šta sve mogu kamikaza dronovi koje su Turci poslali u Prištinu

Blic pre 3 sata
Pajić (PSG): Povlačenje iz Skupštine bi imalo smisla ako bi postojao front van institucija

Pajić (PSG): Povlačenje iz Skupštine bi imalo smisla ako bi postojao front van institucija

Danas pre 3 sata