"Pre nego što je otišao u bolnicu, stalno je dolazio, to mu je bio ćef": Evo koje mesto je Halid Bešlić posećivao u Sarajevu svaki dan

Legendarni pevač Halid Bešlić izgubio je bitku u 71. godini protiv opake bolesti.

U restoranu koji je Halid redovno posećivao odali su mu počast tako što su “obeležili” mesto na kom je on sedeo: "Večeras je tvoja stolica tu. Rahmet ti duši, maestro naš voljeni", piše u objavi. Iz restorana sada kažu da je to mesto bilo njegovo omiljeno. - Halid je bio raja, rahmet mu duši. To je njegovo omiljeno mesto bilo, svaki dan je tu dolazio i sedeo sa društvom. I kad je bio teško bolestan, tu svoju naviku nije menjao. Sve do odlaska u bolnicu nije bilo