Šok na putu! Aneli krenula kolima, a onda su se one pojavile nasred puta: Sve slikala

Blic pre 4 sati
Šok na putu! Aneli krenula kolima, a onda su se one pojavile nasred puta: Sve slikala

Aneli Ahmić od kako nije u rijalitiju "Zadruga" neprestano deli trenutke iz svog života na društvenim mrežama.

Aneli je sada krenula na put, a tu ju je sačekalo iznenađenje. Naime, njoj su krave preprečile put. Na pitanje upućeno Luki, da li Aneli možda ima neki razlog da se ljuti na njega, odgovorio je: - Mislim da nema. Verujem da voli sestru rođenu i njeno dete. Aneli je u super odnosima sa Neriom. Ne želim da utičem na dečka jer on ima svoj stav. Ja mislim da ja ne trebam da mu otežam učešće ovde. Pogotovo jer znam kakav odnos ja imam sa Groficom i kakvo sam
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Drama na putu! Aneli Ahmić zapanjena prizorom, morala hitno da se oglasi i sve javno objavi (foto)

Drama na putu! Aneli Ahmić zapanjena prizorom, morala hitno da se oglasi i sve javno objavi (foto)

Alo pre 40 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Zadruga

Zabava, najnovije vesti »

Evo kako da osušite lak na noktima u rekordnom roku: Pet trikova koji uvek pale

Evo kako da osušite lak na noktima u rekordnom roku: Pet trikova koji uvek pale

Kurir pre 20 minuta
Drama na putu! Aneli Ahmić zapanjena prizorom, morala hitno da se oglasi i sve javno objavi (foto)

Drama na putu! Aneli Ahmić zapanjena prizorom, morala hitno da se oglasi i sve javno objavi (foto)

Alo pre 40 minuta
"Nemoj da mi ljubomorišeš oko riba" Kačavenda i Janjuš progovorili o svojoj ljubavnoj romansi, ne žele više da kriju

"Nemoj da mi ljubomorišeš oko riba" Kačavenda i Janjuš progovorili o svojoj ljubavnoj romansi, ne žele više da kriju

Alo pre 30 minuta
"Ne mislim da sam lepa, gojila sam se po 50 KG i mršavila 10 KG": Srna Lango iskreno progovorila "Neukusno je na šta sam…

"Ne mislim da sam lepa, gojila sam se po 50 KG i mršavila 10 KG": Srna Lango iskreno progovorila "Neukusno je na šta sam spremna za ulogu..." (video)

Blic pre 2 sata
"To je čudesna priča": Nikola Rokvić ispričao detalje odnosa sa suprugom, priznao da su pet godina živeli razdvojeni: "Bilo je…

"To je čudesna priča": Nikola Rokvić ispričao detalje odnosa sa suprugom, priznao da su pet godina živeli razdvojeni: "Bilo je jako teško"

Blic pre 2 sata