ANEM: Najviše novca na konkursima za medijsko sufinasiranje dobila Radio televizija Novi Pazar

Asocijacija nezavisnih elektronskih medija (ANEM) saopštila je danas da je Radio televizija Novi Pazar na konkursu za medijsko sufinansiranje koji je raspisao taj grad dobila 30.800.000 dinara i da je prva na listi medija koji su iz jednog izvora za jedan projekat sufinansirani najvećim iznosom.

Rezultati ANEM analize pokazali su da je druga na listi Zona Plus koja je samo od Niša dobila 19.900.000 dinara, treća je Televizija Pirot koja je od tog grada dobila 17.500.000, a sledeća je Televizija Leskovac sa 14.000.000 od Leskovca i Vranjska Plus kojoj je Vranje dodelilo 11.950.000 dinara. Najmanji iznos dodeljen na ovogodišnjim konkursima je 20.000 dinara, a to se desilo u Novoj Crnji i Golupcu. Medijska i novinarska udruženja (ANEM, UNS, NUNS, Lokal Pres i