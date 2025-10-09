Izrael i Hamas postigli dogovor o prvoj fazi plana za mir u Gazi

Izrael i Hamas postigli su sporazum o oslobađanju izraelskih talaca u zamenu za palestinske zatvorenike — dugo očekivani proboj koji bi mogao ukazivati na kraj dvogodišnjeg rata u Gazi.

Predsednik Tramp, koji je pomogao u posredovanju dogovora, rekao je u sredu na društvenim mrežama da su se obe strane složile oko prve faze njegovog plana, uključujući povlačenje izraelskih trupa do dogovorene linije. Premijer Izraela Benjamin Netanjahu izjavio je da je razgovarao s gospodinom Trampom i da će u četvrtak sazvati svoju vladu kako bi odobrila sporazum, piše Njujork tajms. Hamas je u saopštenju naveo da će sporazum dovesti do okončanja rata u Gazi i