Ko je Fatmir Šeholi, na Kosovu uhapšen kao „srpski špijun“?

Fatmir Šeholi, osnivač NVO Institut za afirmaciju međuetničkih odnosa, uhapšen je danas na Kosovu pod optužbama za špijunažu.

Dželjaj Svečlja, v.d. ministra policije Kosova, saopštio je da je Šeholi uhapšen, pod optužbama za špijunažu i da ga očekuje institucionalni tretman s najvišim stepenom ozbiljnosti u ovom slučaju. Rekao je da ovaj slučaj predstavlja jedan od najtežih napada na bezbednost i ustavni poredak Republike Kosova. „Policija Kosova, u bliskoj saradnji sa AKI-jem i tužilaštvom, danas je uhapsila Fatmira Šeholija, zbog osnovane sumnje na umešanost u špijunažu. Pojedinci poput