Mir u Pojasu Gaze na vidiku, Tramp možda za vikend na Bliskom istoku

Predsednik SAD Donald Tramp najavio je moguću posetu Bliskom istoku ovog vikenda, dok se u Egiptu četvrti dan vode pregovori u pokušaju postizanja sporazuma o prekidu vatre u Pojasu Gaze gde Izrael ratuje protiv palestinskog pokreta Hamas.

Egipatski predsednik Abdel Fatah el-Sisi izvestio je o „veoma ohrabrujućim“ znacima u vezi sa indirektnim pregovorima Hamasa i Izraela i rekao da je pozvao američkog predsednika da „prisustvuje potpisivanju“ ako se postigne sporazum. Kao znak intenzivnog pritiska da se pregovori zaključe, Trampovi izaslanici – premijer Katara Mohamed bin Abdulrahman Al-Tani i šef Obaveštajne službe Turske Ibrahim Kalin, poslati su u turistički grad Šarm el-Šeik, gde su pregovori.