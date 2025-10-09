Vučić o turskim dronovima na Kosovu: Turska sanja obnovu Otomanske imperije

– Užasnut sam ponašanjem Turske i brutalnim kršenjem Povelje UN i Rezolucije Saveta bezbednosti UN 1244, kao i nastavkom naoružavanja prištinskih vlasti – poručio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić, nakon što je 1.000 turskih dronova stiglo u Prištinu.

U Prištini je danas saopšteno da je iz Turske isporučena nova serija Skydagger dronova. – Sada je potpuno jasno da Turska ne želi stabilnost Zapadnog Balkana i da ponovo sanja obnovu Otomanske imperije. Srbija je mala zemlja, ali smo dobro razumeli poruku – poručio je Vučić na društvenoj mreži X. Ужаснут сам понашањем Турске и бруталним кршењем Повеље УН и Резолуције Савета безбедности УН 1244, као и наставком наоружавања приштинских власти. Сада је потпуно јасно