Nobelova nagrada za pisca koji je Orbanu trn u oku

Dojče vele pre 44 minuta
Nobelova nagrada za pisca koji je Orbanu trn u oku

Ovogodišnja Nobelova nagrada za književnost dodeljena je mađarskom piscu Laslu Krasnahorkaiju. Njegova dela su pre nekoliko nedelja uklonjena iz nastavnog plana mađarskih škola.

Po drugi put otkako se od 1901. dodeljuje Nobelova nagrada za književnost, ovo priznanje odlazi u ruke jednog mađarskog pisca. Nakon Imrea Kertesa, koji je nagradu dobio 2002. godine, Laslo Krasnahorkai je drugi mađarski umetnik kojem je dodeljena ta najprestižnija svetska književna nagrada. Na tragovima Franca Kafke U obrazloženju ovogodišnje odluke, Švedska akademija je u Stokholmu saopštila da dodeljuje nagradu 71-godišnjem mađarskom piscu zbog njegovog
Otvori na dw-world.de

Povezane vesti »

Nobelova nagrada za književnost 2025: Dobitnik je Laslo Krasnahorkai

Nobelova nagrada za književnost 2025: Dobitnik je Laslo Krasnahorkai

Danas pre 49 minuta
Savremeni majstor apokalipse: Ko je novi dobitnik Nobela Laslo Krasnahorkai

Savremeni majstor apokalipse: Ko je novi dobitnik Nobela Laslo Krasnahorkai

Nova pre 49 minuta
Mađarski pisac Laslo Krasnahorkai dobitnik Nobelove nagrade za književnost

Mađarski pisac Laslo Krasnahorkai dobitnik Nobelove nagrade za književnost

Nova ekonomija pre 54 minuta
Mađarski pisac Laslo Krasnahorkai dobio Nobelovu nagradu za književnost

Mađarski pisac Laslo Krasnahorkai dobio Nobelovu nagradu za književnost

BBC News pre 1 sat
Nobelovu nagradu za književnost dobio Laslo Krasnahorkai

Nobelovu nagradu za književnost dobio Laslo Krasnahorkai

Nedeljnik pre 1 sat
Nobelovu nagradu za književnost dobio Laslo Krasnahorkai

Nobelovu nagradu za književnost dobio Laslo Krasnahorkai

N1 Info pre 1 sat
Mađarski pisac Laslo Krasnahorkai dobio Nobelovu nagradu za književnost

Mađarski pisac Laslo Krasnahorkai dobio Nobelovu nagradu za književnost

Danas pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

ŠvedskaStokholmNobelova nagradaMađarska

Kultura, najnovije vesti »

Nobelova nagrada za pisca koji je Orbanu trn u oku

Nobelova nagrada za pisca koji je Orbanu trn u oku

Dojče vele pre 44 minuta
Obeležena 171. godišnjica rođenja Mihajla Pupina u Idvoru

Obeležena 171. godišnjica rođenja Mihajla Pupina u Idvoru

RTV pre 14 minuta
Plesna magija u Beogradu: Od akrobatike u stilu leta ptica do keltskog ritma

Plesna magija u Beogradu: Od akrobatike u stilu leta ptica do keltskog ritma

N1 Info pre 19 minuta
Dragana Radaković više nije direktorka opere SNP: "Opera ostaje moj trajan ponos"

Dragana Radaković više nije direktorka opere SNP: "Opera ostaje moj trajan ponos"

Blic pre 24 minuta
20 Godina borbe: Dženifer Aniston je tiho vodila bitke za potomstvo, a mediji su to koristili protiv nje: "Nisu hteli da znaju…

20 Godina borbe: Dženifer Aniston je tiho vodila bitke za potomstvo, a mediji su to koristili protiv nje: "Nisu hteli da znaju moju stranu priče"

Blic pre 4 minuta