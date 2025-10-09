Nobelova nagrada za pisca koji je Orbanu trn u oku

Ovogodišnja Nobelova nagrada za književnost dodeljena je mađarskom piscu Laslu Krasnahorkaiju. Njegova dela su pre nekoliko nedelja uklonjena iz nastavnog plana mađarskih škola.

Po drugi put otkako se od 1901. dodeljuje Nobelova nagrada za književnost, ovo priznanje odlazi u ruke jednog mađarskog pisca. Nakon Imrea Kertesa, koji je nagradu dobio 2002. godine, Laslo Krasnahorkai je drugi mađarski umetnik kojem je dodeljena ta najprestižnija svetska književna nagrada. Na tragovima Franca Kafke U obrazloženju ovogodišnje odluke, Švedska akademija je u Stokholmu saopštila da dodeljuje nagradu 71-godišnjem mađarskom piscu zbog njegovog