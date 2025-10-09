Prijatan jesenji dan: Evo kakvo vreme nas očekuje 9. oktobra

Tokom dana sledi novo prolazno naoblačenje, koje će sredinom dana zahvatiti Vojvodinu, a zatim se u drugom delu dana proširiti i na ostale krajeve zemlje.

Uveče i tokom noći ponegde u severnim, zapadnim i centralnim delovima Srbije moguća je slaba, kratkotrajna kiša. Vetar će biti slab do umeren severozapadni, povremeno jak na istoku. Jutarnja temperatura biće između 5 i 10 stepeni, dok će se najviša dnevna kretati od 16 do 20 stepeni Celzijusa. U Nišu se očekuje pretežno sunčano i osetno toplije vreme, dok će uveče doći do postepenog naoblačenja. Vetar slab do umeren severozapadni. Najniža temperatura biće oko 8°C,