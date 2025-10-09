Prijatan jesenji dan: Evo kakvo vreme nas očekuje 9. oktobra

Glas juga pre 43 minuta
Prijatan jesenji dan: Evo kakvo vreme nas očekuje 9. oktobra

Tokom dana sledi novo prolazno naoblačenje, koje će sredinom dana zahvatiti Vojvodinu, a zatim se u drugom delu dana proširiti i na ostale krajeve zemlje.

Uveče i tokom noći ponegde u severnim, zapadnim i centralnim delovima Srbije moguća je slaba, kratkotrajna kiša. Vetar će biti slab do umeren severozapadni, povremeno jak na istoku. Jutarnja temperatura biće između 5 i 10 stepeni, dok će se najviša dnevna kretati od 16 do 20 stepeni Celzijusa. U Nišu se očekuje pretežno sunčano i osetno toplije vreme, dok će uveče doći do postepenog naoblačenja. Vetar slab do umeren severozapadni. Najniža temperatura biće oko 8°C,
Otvori na glasjuga.rs

Povezane vesti »

Vremenska prognoza za 9. oktobar: Oblačno uz rast temperature bez padavina

Vremenska prognoza za 9. oktobar: Oblačno uz rast temperature bez padavina

Mondo pre 33 minuta
Očekuje nas sunčan jesenji dan: Najviša dnevna do 20 °C

Očekuje nas sunčan jesenji dan: Najviša dnevna do 20 °C

Telegraf pre 23 minuta
U Srbiji pretežno sunčano, temperature do 20 stepeni

U Srbiji pretežno sunčano, temperature do 20 stepeni

RTV pre 5 sati
Od sunca do kiše u samo par dana! Evo šta nas očekuje narednih dana: Rhmz najavio veliku promenu vremena

Od sunca do kiše u samo par dana! Evo šta nas očekuje narednih dana: Rhmz najavio veliku promenu vremena

Blic pre 7 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

NišVojvodina

Društvo, najnovije vesti »

Zoran Kesić nikada neće odustati

Zoran Kesić nikada neće odustati

Velike priče pre 24 minuta
Veliki požar zahvatio dve porodične kuće u Zemunu: Vatrogasci na terenu (video)

Veliki požar zahvatio dve porodične kuće u Zemunu: Vatrogasci na terenu (video)

Blic pre 4 minuta
Nikolinu (8) iz Novog Sada su roditelji ostavili kad se rodila, lekari joj jedva spasili život, a sada gubi vid! Za 5 meseci…

Nikolinu (8) iz Novog Sada su roditelji ostavili kad se rodila, lekari joj jedva spasili život, a sada gubi vid! Za 5 meseci mora da skupi 8.500 evra i za to joj je potrebna pomoć

Blic pre 19 minuta
Vremenska prognoza za 9. oktobar: Oblačno uz rast temperature bez padavina

Vremenska prognoza za 9. oktobar: Oblačno uz rast temperature bez padavina

Mondo pre 33 minuta
Očekuje nas sunčan jesenji dan: Najviša dnevna do 20 °C

Očekuje nas sunčan jesenji dan: Najviša dnevna do 20 °C

Telegraf pre 23 minuta