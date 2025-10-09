Čima Moneke teško podneo odlazak Sferopulosa: Objava Nigerijca sve govori!

Nije nikome svejedno zbog ovog rastanka! Nakon zajedničkog sastanka predsednika kluba Željka Drčelića, generalnog menadžera za sportski sektor Milana Tomića, menadžmenta kluba i dosadašnjeg trenera Janisa Sferopulosa, doneta je odluka da Sferopulos više neće obavljati funkciju trenera prvog tima KK Crvena zvezda.

Odluka je donesena u obostranom interesu, kako bi se klub u ovom trenutku stabilizovao i nastavio sa razvojem. Deluje da igračima nije pao lako rastanak sa doskorašnjim trenerom, a jedan od onih koji se oglasio je Čima Moneke objavom na Instagramu. Објава коју дели B92 Sport (@b92.sport) Janis Sferopulos je na klupu crveno-belih postavljen 21. oktobra 2023. godine. Tokom dvogodišnjeg mandata osvojio je četiri trofeja: ABA ligu, dva Kupa Radivoj Korać i prvenstvo