Zvezda u Istanbulu bez Grejema, Dobrića, Rivera, Kenana...

Sportski žurnal pre 2 sata
Zvezda u Istanbulu bez Grejema, Dobrića, Rivera, Kenana...

Ekipa će bez obzira na sve probleme biti jača za plejmejkera Jaga dos Santosa, debi će imati i litvanski centar Donatas Motiejunas

Košarkaši Crvene zvezde krenuli su put Istanbula, gde ih sutra očekuje duel 3. kola Evrolige protiv aktuelnog šampiona Evrope Fenerbahčea. Crveno-beli će biti značajno oslabljeni - bez nekolicine igrača (Grejem, Dobrić, Rivero, Kenan, Plavšić…), tim će predvoditi pomoćnik Tomislav Tomović, nakon današnjeg prekida saradnje sa trenerom Janisom Sferopulosom. Ekipa će bez obzira na sve probleme biti jača za plejmejkera Jaga dos Santosa, debi će imati i litvanski centar
Otvori na zurnal.rs

Povezane vesti »

Čima Moneke se oglasio zbog otkaza Janisu Sferopulosu u Crvenoj zvezdi

Čima Moneke se oglasio zbog otkaza Janisu Sferopulosu u Crvenoj zvezdi

Telegraf pre 2 sata
Čima Moneke teško podneo odlazak Sferopulosa: Objava Nigerijca sve govori!

Čima Moneke teško podneo odlazak Sferopulosa: Objava Nigerijca sve govori!

Hot sport pre 3 sata
Jasikevičijus i kolson poslali upozorenje: Šampion Evrope sprema hladan doček za Zvezdu!

Jasikevičijus i kolson poslali upozorenje: Šampion Evrope sprema hladan doček za Zvezdu!

Hot sport pre 3 sata
Motejunas se obratio delijama pred debi u crveno-belom dresu: Ako čekaš savršenu priliku, možda ćeš čekati ceo život...

Motejunas se obratio delijama pred debi u crveno-belom dresu: Ako čekaš savršenu priliku, možda ćeš čekati ceo život...

Kurir pre 3 sata
Poznat sastav zvezde za fenerbahče: Crveno-beli i dalje desetkovani - debituje novi centar!

Poznat sastav zvezde za fenerbahče: Crveno-beli i dalje desetkovani - debituje novi centar!

Kurir pre 3 sata
Teško mu je pao odlazak sferopulosa: Ovako se Čima Moneke oprostio od doskorašnjeg trenera Zvezde (foto)

Teško mu je pao odlazak sferopulosa: Ovako se Čima Moneke oprostio od doskorašnjeg trenera Zvezde (foto)

Večernje novosti pre 3 sata
Motijejunas se obratio Delijama pred svoj debi: "Ovo je izazov, ako čekaš savršenu prikliku... Srećan sam"

Motijejunas se obratio Delijama pred svoj debi: "Ovo je izazov, ako čekaš savršenu prikliku... Srećan sam"

Telegraf pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

KošarkaCrvena ZvezdaEvroligaDOSIstanbul

Sport, najnovije vesti »

Željko Obradović: Vrlo je važno da pobeđujemo u neizvesnim utakmicama

Željko Obradović: Vrlo je važno da pobeđujemo u neizvesnim utakmicama

Danas pre 10 minuta
Pogledajte kako je Partizan srušio Efes u vulkanu “Arene” (VIDEO)

Pogledajte kako je Partizan srušio Efes u vulkanu “Arene” (VIDEO)

Danas pre 1 sat
(VIDEO): Kakva blamaža Crne Gore na debiju Mirka Vučinića i oproštaj od Svetskog prvenstva

(VIDEO): Kakva blamaža Crne Gore na debiju Mirka Vučinića i oproštaj od Svetskog prvenstva

Danas pre 35 minuta
Čuveni trener kandidat za selektora SAD

Čuveni trener kandidat za selektora SAD

Danas pre 1 sat
Petković odveo Alžir na Svetsko prvenstvo

Petković odveo Alžir na Svetsko prvenstvo

Danas pre 1 sat