Zvezda u Istanbulu bez Grejema, Dobrića, Rivera, Kenana...

Košarkaši Crvene zvezde krenuli su put Istanbula, gde ih sutra očekuje duel 3. kola Evrolige protiv aktuelnog šampiona Evrope Fenerbahčea. Crveno-beli će biti značajno oslabljeni - bez nekolicine igrača (Grejem, Dobrić, Rivero, Kenan, Plavšić…), tim će predvoditi pomoćnik Tomislav Tomović, nakon današnjeg prekida saradnje sa trenerom Janisom Sferopulosom. Ekipa će bez obzira na sve probleme biti jača za plejmejkera Jaga dos Santosa, debi će imati i litvanski centar