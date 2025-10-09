Veliki je klub Crvena zvezda: Crveno-beli ne daju na Milku Forcan!

Stala u odbranu funkcionerke velikana! Fudbalski klub Partizan reagovao je nakon kontroverzne izjave proslavljenog novinara Dejana Anđusa, emitovane na Arena TV, u kojoj je kritikovana Crvena zvezda zbog navodnog ‘propusta’ da Milki Forcan, funkcionerki Partizana, za 80. rođendan kluba ne uruče „k**u cveća“.

Tim iz Humske odmah je reagovao i obavestio javnost da je zbog „sramotnih i mizoginih izjava“ doneta odluka o obustavi saradnje sa Arenom Sport, koja stupa na snagu odmah i važi do daljeg. Povodom skandalozne izjave oglasila se i Crvena zvezda, koju je neretko Anđus i samu prozivao: – Fudbalski klub Crvena zvezda najoštrije osuđuje neprimerene i uvredljive izjave iznesene na jednoj televiziji, a koje su bile usmerene prema potpredsednici Fudbalskog kluba Partizan,