Saopštenje Zvezde: Osuđujemo uvrede gospođi Forcan

Sport klub pre 1 sat  |  Autor: Nikola Stamenić
Saopštenje Zvezde: Osuđujemo uvrede gospođi Forcan

Posle uvreda koje je Dejan Anđus, u autorskoj emisiji na TV Arena sport, uputio Milki Forcan, stigla je reakcija i iz FK Crvena zvezda.

Saopštenje Crvene zvezde, dostavljeno medijima, prenosimo u celosti: „Fudbalski klub Crvena zvezda najoštrije osuđuje neprimerene i uvredljive izjave iznesene na jednoj televiziji, a koje su bile usmerene prema potpredsednici Fudbalskog kluba Partizan, gospođi Milki Forcan. Bez obzira na rivalitet koji postoji između naša dva najveća kluba, smatramo da je poštovanje ličnosti i dostojanstva osnovni civilizacijski princip. Crvena zvezda se uvek zalagala i nastaviće
FudbalCrvena ZvezdaPartizanMilka ForcanDejan Anđusfk crvena zvezdaFk Partizansuper liga srbije

