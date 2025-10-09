Dnevni horoskop za 9. oktobar: Bikove očekuje ljubavna idila, Rakove poslovno putovanje, a Ribe...

Kurir pre 55 minuta
Dnevni horoskop za 9. oktobar: Bikove očekuje ljubavna idila, Rakove poslovno putovanje, a Ribe...
Dnevni horoskop za 9. oktobar 2025. Donosimo vam detaljnu astrološku prognozu za sve pripadnike Zodijaka. Evo šta su zvezde predvidele znacima horoskopa. OVAN Zahvaljujući dobro osmišljenom poslovnom potezu, ovaj dan vam može doneti finansijski uspeh. Prolazite kroz test fazu. Uprkos krizi poverenja, načinite prvi korak u pravcu poboljšanja komunikacije. Moguće je da ste loše spavali. Ukočenost i bolovi vas prate tokom celog dana. BIK Primena novih metoda u načinu
Otvori na kurir.rs

Povezane vesti »

Dnevni horoskop za četvrtak, 9. oktobar

Dnevni horoskop za četvrtak, 9. oktobar

Moj Novi Sad pre 30 minuta
Dnevni horoskop za 9. oktobar 2025: Raka emocije vode ka pravom smeru, Vage u centru pažnje, a vi?

Dnevni horoskop za 9. oktobar 2025: Raka emocije vode ka pravom smeru, Vage u centru pažnje, a vi?

Mondo pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

HoroskopDnevni Horoskopastrologija

Zabava, najnovije vesti »

Kad ljubimci zavladaju modnom pistom: Izbačena nova kolekcija jesenje odeće za pse i mačke

Kad ljubimci zavladaju modnom pistom: Izbačena nova kolekcija jesenje odeće za pse i mačke

Forbes pre 5 minuta
Halid Bešlić slučajno saznao da je bolestan: Odveo ženu na pregled, a onda je doktor izgovorio ove reči i krenula je lavina…

Halid Bešlić slučajno saznao da je bolestan: Odveo ženu na pregled, a onda je doktor izgovorio ove reči i krenula je lavina teških dana

Kurir pre 0 minuta
"Greškom lekara 9 meseci bila sam bez glasa" Kaća Grujić prisetila se agonije koja ju je umalo koštala karijere: Taj period mi…

"Greškom lekara 9 meseci bila sam bez glasa" Kaća Grujić prisetila se agonije koja ju je umalo koštala karijere: Taj period mi je bio najteži u životu

Kurir pre 0 minuta
Toni Cetinski ženio se tri puta i pravio pet svadbi: Nije imao sreće u ljubavi dok nije sreo 15 godina mlađu

Toni Cetinski ženio se tri puta i pravio pet svadbi: Nije imao sreće u ljubavi dok nije sreo 15 godina mlađu

Nova pre 10 minuta
Razveli se pre 10 godina, a sada ponovo u braku Naš poznati glumački par opet zajedno, gledaju se zaljubljeno kao prvog dana!

Razveli se pre 10 godina, a sada ponovo u braku Naš poznati glumački par opet zajedno, gledaju se zaljubljeno kao prvog dana!

Alo pre 11 minuta