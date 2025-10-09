Dnevni horoskop za 9. oktobar: Bikove očekuje ljubavna idila, Rakove poslovno putovanje, a Ribe...

Dnevni horoskop za 9. oktobar 2025. Donosimo vam detaljnu astrološku prognozu za sve pripadnike Zodijaka. Evo šta su zvezde predvidele znacima horoskopa. OVAN Zahvaljujući dobro osmišljenom poslovnom potezu, ovaj dan vam može doneti finansijski uspeh. Prolazite kroz test fazu. Uprkos krizi poverenja, načinite prvi korak u pravcu poboljšanja komunikacije. Moguće je da ste loše spavali. Ukočenost i bolovi vas prate tokom celog dana. BIK Primena novih metoda u načinu