Šaras dočekuje ranjenu zvezdu: Oglasio se trener Fenera uoči okršaja sa crveno-belima!

Trener Fenerbahčea Šarunas Jasikevičus izneo je očekivanja pred evroligaški susret sa Crvenom zvezdom u petak od 19.45.

Fener ima skor 1-1, dok su crveno-beli bez poraza, ali i bez trenera, pošto je Janis Sferopulos dobio otkaz: - Očekujemo fizički zahtevnu utakmicu. Crvena zvezda je uvek bila dobra u tom segmentu i igra grubo. Dolaze ovde da upišu prvu pobedu sezone. Moraćemo da uzvratimo agresivno i odlučno na terenu. Posle našeg evroligaškog poraza takođe želimo da slavimo na domaćem terenu - istakao je litvanski trener. Podsetimo, Zvezda je prošle sezone napravila iznenađenje u