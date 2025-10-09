Sferopulos blizu negativnog rekorda: Doskorašnji trener Zvezde dobio jedan od najbržih otkaza u Evroligi!

Sferopulos je dobio otkaz nakon lošeg početka sezone i bio blizu negativnog rekorda u elitnom takmičenju Grčki ušao u društvo Martina Šilera (Žalgiris, 2021), Zvija Šerfa (Slask, 2002) i Ilije Zourasa (Žalgiris, 2013), koji su samo dva meča vodili svoje timove u jednoj sezoni.

Najbrži otkaz definitivno je dobio Serđo Skariolo, koji je pred start 2023/24. morao da napusti Virtus, nakon konferencije na kojoj je "osuo paljbu" po menadžmentu. Ukupno petorica trenera je posle prvog kola dobila otkaz. Tomo Mahoric (Union Olimpija, 2006), Ilijas Zouros (Žalgiris, 2011), Aleksandar Džikić (Ritas, 2012), Argiris Pedulakis (Panatinaikos, 2016) i Dejvid Blat (Olimpijakos, 2019). Inače, crveno-beli treći put u poslednjih šest sezona menjaju trenera