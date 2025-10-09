Veliki požar u gasnom postrojenju kompanije "Lukoil" Objavljeni snimci! Izveden novi napad dronovima na Rusiju! Na meti Volgogradska oblast! (foto/video)

Kurir pre 33 minuta  |  Kyiv Independent/Preneo: V.M.)
Veliki požar u gasnom postrojenju kompanije "Lukoil" Objavljeni snimci! Izveden novi napad dronovima na Rusiju! Na meti…

Veliki požar je izbio u gasnom postrojenju kompanije Lukoil u gradu Kotovo u Rusiji, nakon što je tokom noći 9. oktobra prijavljen napad dronom, piše Kijev independent.

Telegram kanal Astra, pozivajući se na lokalne stanovnike iz Volgogradske oblasti, izvestio je o požaru u Korobkovskom gasnom postrojenju. Iako zvanična potvrda ovih informacija još nije stigla, guverner Volgograda Andrej Bočarov ranije je izjavio da se "požari na objektima za gorivo i energiju saniraju" posle napada u regionu. Lokalne vlasti nisu objavile podatke o razmerama štete. Napad dronom potvrdio je Andrij Kovalenko, šef ukrajinskog Centra za suzbijanje
