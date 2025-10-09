Danas pretežno sunčano, uveče kiša, do 20 stepeni

N1 Info pre 2 sata  |  Sara Botić
Danas pretežno sunčano, uveče kiša, do 20 stepeni

Vreme danas pretežno sunčano, samo u planinskim predelima oblačno.

Kiša se očekuje tek uveče, najpre u Vojvodini, tokom noći u ostalim predelima. Veći deo Evrope se nalazi pod uticajem prostranog anticiklona, koji će donositi stabilno, mirno vreme i maglu u jutarnjim satima. U narednim satima vreme će biti delimično oblačno, uz sunčane periode. U Beogradu suvo, bez padavina, uz smenu sunca i oblaka. U večernjim satima sa severa očekujemo naoblačenje, a tokom noći kišu. Vetar slab do umeren, severni i severozapadni. Pojačan vetar
Razvedravanje i znatno toplije narednih dana

Vranje news pre 10 minuta
VREME DANAS: Sunčano, uveče i tokom noći stiže naoblačenje sa slabom kišom

Nedeljnik pre 30 minuta
Vreme u Srbiji: Sunčano, sredinom dana naoblačenje sa slabom kišom

Serbian News Media pre 1 sat
Danas sunčano, temperatura do 20 stepeni

Danas pre 1 sat
Danas u Sremskoj Mitrovici promenljivo oblačno, do 17 stepeni

Ozon pre 2 sata
U Srbiju stiže nova tura snega, poznat datum Temperatura pada ispod svakog proseka

Alo pre 1 sat
Danas u Novom Sadu promenljivo oblačno, do 17 stepeni

Radio 021 pre 3 sata
NIN: Državnom univerzitetu u Novom Pazaru preti zatvaranje

Beta pre 10 minuta
Zetu Dragane Sotirovski, koji je kupio „socijalni“ stan, nije povređen ugled: Osnovni sud u Nišu odbio tužbu protiv poslanika…

Danas pre 15 minuta
Veliki požar zahvatio dve porodične kuće u Zemunu: Vatrogasci na terenu, evakuisane i dve bebe!

Blic pre 15 minuta
Razvedravanje i znatno toplije narednih dana

Vranje news pre 10 minuta
Najbolje kombinacije namirnica za jačanje imuniteta

Danas pre 10 minuta