Danas pretežno sunčano, uveče kiša, do 20 stepeni
N1 Info pre 2 sata | Sara Botić
Vreme danas pretežno sunčano, samo u planinskim predelima oblačno.
Kiša se očekuje tek uveče, najpre u Vojvodini, tokom noći u ostalim predelima. Veći deo Evrope se nalazi pod uticajem prostranog anticiklona, koji će donositi stabilno, mirno vreme i maglu u jutarnjim satima. U narednim satima vreme će biti delimično oblačno, uz sunčane periode. U Beogradu suvo, bez padavina, uz smenu sunca i oblaka. U večernjim satima sa severa očekujemo naoblačenje, a tokom noći kišu. Vetar slab do umeren, severni i severozapadni. Pojačan vetar