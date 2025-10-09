Danas pretežno sunčano, uveče kiša, do 20 stepeni

Vreme danas pretežno sunčano, samo u planinskim predelima oblačno.

Kiša se očekuje tek uveče, najpre u Vojvodini, tokom noći u ostalim predelima. Veći deo Evrope se nalazi pod uticajem prostranog anticiklona, koji će donositi stabilno, mirno vreme i maglu u jutarnjim satima. U narednim satima vreme će biti delimično oblačno, uz sunčane periode. U Beogradu suvo, bez padavina, uz smenu sunca i oblaka. U večernjim satima sa severa očekujemo naoblačenje, a tokom noći kišu. Vetar slab do umeren, severni i severozapadni. Pojačan vetar