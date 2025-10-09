Danas se navršavaju 34 godine od ubistva novinara šabačkog dopisništva RTS na ratištu u Hrvatskoj

Danas se navršavaju 34 godine od ubistva četvoro novinara šabačkog dopisništva Radiotelevizije Srbije (RTS) koji su izveštavali sa ratišta u Hrvatskoj, a za taj zločin, po navodima Udruženja novinara Srbije (UNS), niko nije odgovarao.

Novinar Zoran Amidžić, snimatelj Bora Petrović i asistent snimatelja Dejan Milićević ubijeni su 9. oktobra 1991. godine, kada je na putu Petrinja-Glina iz zasede otvorena vatra na automobil u kom su se nalazili, dok je mobilisani urednik u Radio Šapcu Sreten Ilić preminuo na putu do bolnice. Po navodima UNS, podaci iz Amidžićeve novinarske beležnice i dokumentacije koju je imao kod sebe ubrzo posle ubistva pojavili su se u hrvatskom listu "Slobodni tjednik". "U tom
