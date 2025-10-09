Zbog nedostatka novca, UN umanjuje mirovne snage u svetu za četvrtinu

Politika pre 6 sati
Zbog nedostatka novca, UN umanjuje mirovne snage u svetu za četvrtinu

Zvaničnik je naveo da buduće finansiranje misija UN od strane Sjedinenih Američkih Država ostaje neizvesno

NjUJORK – Ujedinjene nacije će smanjiti broj mirovnih snaga u svetu za četvrtinu u narednim mesecima zbog nedostatka novca, preneo je večeras Rojters pozivajući se na visoke neimenovane zvaničnike UN. ''Sve u svemu, moraćemo da povučemo ko 25 odsto naših ukopnih mirovnih trupa, njihovu opremu, a biće pogođen i veliki broj civinog osoblja u misijama širom sveta'', rekao je zvaničnik, navodeći da će biti pogođeno 11 operacija UN. On je precizirao da je reč o između
Otvori na politika.rs

Povezane vesti »

UN zbog nedostatka novca umanjuje broj mirovnih snaga u svetu za oko četvrtinu

UN zbog nedostatka novca umanjuje broj mirovnih snaga u svetu za oko četvrtinu

RTV pre 41 minuta
"Između: 13.000 i 14.000 vojnika" Zbog nedostatka novca UN umanjuje broj mirovnih snaga u svetu za oko četvrtinu

"Između: 13.000 i 14.000 vojnika" Zbog nedostatka novca UN umanjuje broj mirovnih snaga u svetu za oko četvrtinu

Blic pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

UNNjujorkRojters

Svet, najnovije vesti »

Svetski lideri slave i hvale mirovni sporazum u Gazi

Svetski lideri slave i hvale mirovni sporazum u Gazi

RTV pre 6 minuta
BLISKOISTOČNI SUKOB - Tramp: Izrael i Hamas se složili oko prve faze mirovnog plana za Gazu

BLISKOISTOČNI SUKOB - Tramp: Izrael i Hamas se složili oko prve faze mirovnog plana za Gazu

RTV pre 6 minuta
Senat SAD ponovo nije usvojio zakon o finansiranju: Nastavlja se kriza

Senat SAD ponovo nije usvojio zakon o finansiranju: Nastavlja se kriza

Radio 021 pre 6 minuta
Nikad bliži kraj rata Izraela i Hamasa: Postignut dogovor o prvoj fazi plana

Nikad bliži kraj rata Izraela i Hamasa: Postignut dogovor o prvoj fazi plana

Radio 021 pre 6 minuta
Bundesver bi trebalo da postane “najjača konvencionalna vojska u Evropi”, ali ima jedan problem

Bundesver bi trebalo da postane “najjača konvencionalna vojska u Evropi”, ali ima jedan problem

Danas pre 11 minuta