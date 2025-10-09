Zbog nedostatka novca, UN umanjuje mirovne snage u svetu za četvrtinu

Zvaničnik je naveo da buduće finansiranje misija UN od strane Sjedinenih Američkih Država ostaje neizvesno

NjUJORK – Ujedinjene nacije će smanjiti broj mirovnih snaga u svetu za četvrtinu u narednim mesecima zbog nedostatka novca, preneo je večeras Rojters pozivajući se na visoke neimenovane zvaničnike UN. ''Sve u svemu, moraćemo da povučemo ko 25 odsto naših ukopnih mirovnih trupa, njihovu opremu, a biće pogođen i veliki broj civinog osoblja u misijama širom sveta'', rekao je zvaničnik, navodeći da će biti pogođeno 11 operacija UN. On je precizirao da je reč o između