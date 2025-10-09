Remi Kipra i Bosne i Hercegovine, Austrija postigla 10 pogodaka u trijumfu nad San Marinom

Prednost Bosni i Hercegovini doneo je Nikola Katić pogotkom u 10. minutu, a vođstvo je uvećao golman Kipra Neofitos Mihail autogolom u 36. minutu.

Vođstvo Bosne i Hercegovine smanjio je Konstantinos Laifis pogotkom u prvom minutu nadoknade prvog poluvremena, a izjednačenje Kipru je doneo Joanis Pitas golom iz penala u šestom minutu nadoknade drugog poluvremena. U drugom večerašnjem meču Grupe H, Austrija je u Beču pobedila San Marino 10:0. Napadač Crvene zvezde Marko Arnautović postigao je četiri pogodaka, u osmom, 47, 83. i 84. minutu. Stefan Poš je postigao dva gola, dok su po jedan pogodak upisali Romano