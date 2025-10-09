Remi Kipra i Bosne i Hercegovine, Austrija postigla 10 pogodaka u trijumfu nad San Marinom

Remi Kipra i Bosne i Hercegovine, Austrija postigla 10 pogodaka u trijumfu nad San Marinom

Prednost Bosni i Hercegovini doneo je Nikola Katić pogotkom u 10. minutu, a vođstvo je uvećao golman Kipra Neofitos Mihail autogolom u 36. minutu.

Vođstvo Bosne i Hercegovine smanjio je Konstantinos Laifis pogotkom u prvom minutu nadoknade prvog poluvremena, a izjednačenje Kipru je doneo Joanis Pitas golom iz penala u šestom minutu nadoknade drugog poluvremena. U drugom večerašnjem meču Grupe H, Austrija je u Beču pobedila San Marino 10:0. Napadač Crvene zvezde Marko Arnautović postigao je četiri pogodaka, u osmom, 47, 83. i 84. minutu. Stefan Poš je postigao dva gola, dok su po jedan pogodak upisali Romano
Arnautović je apsolutna legenda evropskog fudbala: Igrač Crvene zvezde najbolji strelac u istoriji Austrije!

Oterali robija, dobili istorijski horor: Katastrofa i bruka Crne gore!

Crna Gora ponižena na Farskim Ostrvima

Šok za Bosnu i Hercegovinu u 95. minutu: Sve je zakomplikovala pred kraj kvalifikacija za Svetsko prvenstvo

Englezi "arsenalovski" pobedili Vels!

Austrija brojala do deset! Het - trik marka arnautovića: Bosna ostala bez tri boda u 96. minutu

Istorijski debakl Crne Gore, debakl protiv Farska Ostrva: Košmarni derbi Mirka Vučinića u reprezentaciji

Željko Obradović: Vrlo je važno da pobeđujemo u neizvesnim utakmicama

Pogledajte kako je Partizan srušio Efes u vulkanu “Arene” (VIDEO)

(VIDEO): Kakva blamaža Crne Gore na debiju Mirka Vučinića i oproštaj od Svetskog prvenstva

Čuveni trener kandidat za selektora SAD

Petković odveo Alžir na Svetsko prvenstvo

