Evroliga kaznila Partizan

RTS pre 15 minuta
Disciplinska komisija Evrolige kaznila je Košarkaški klub Partizan sa 13.000 evra zbog incidenata na utakmici drugog kola protiv Olimpije iz Milana.

Beogradski klub je kažnjen sa 13.000 evra zbog ubacivanja predmeta na teren. Košarkaši Partizana su 2. oktobra u "Beogradskoj areni" pobedili ekipu Olimpije rezultatom 80:78. Crno-beli će večeras od 20.30 dočekati Efes u trećem kolu Evrolige. Trener Partizana Željko Obradović pozvao je u sredu navijače da ne ubacuju ništa u teren. "Sezona je tek počela, moramo svi da budemo mirni. Dobili smo licencu na tri godine. Ne bih voleo da se ponavljaju situacije kada su
Hot sport pre 15 minuta
Nova pre 15 minuta
Euronews pre 15 minuta
Kurir pre 15 minuta
Sportski žurnal pre 5 minuta
B92 pre 15 minuta
Sport klub pre 1 sat
Sportske.net pre 5 minuta
RTS pre 15 minuta
Hot sport pre 15 minuta
Morava info pre 10 minuta
RTS pre 0 minuta