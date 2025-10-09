Evroliga kaznila Partizan

Disciplinska komisija Evrolige kaznila je Košarkaški klub Partizan sa 13.000 evra zbog incidenata na utakmici drugog kola protiv Olimpije iz Milana.

Beogradski klub je kažnjen sa 13.000 evra zbog ubacivanja predmeta na teren. Košarkaši Partizana su 2. oktobra u "Beogradskoj areni" pobedili ekipu Olimpije rezultatom 80:78. Crno-beli će večeras od 20.30 dočekati Efes u trećem kolu Evrolige. Trener Partizana Željko Obradović pozvao je u sredu navijače da ne ubacuju ništa u teren. "Sezona je tek počela, moramo svi da budemo mirni. Dobili smo licencu na tri godine. Ne bih voleo da se ponavljaju situacije kada su