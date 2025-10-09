Uefa kaznila Frajburg, Bazel, Štutgart i Omoniju zbog nereda navijača

Disciplinska, kontrolna i etička komisija Evropske fudbalske unije saopštila je da je novčano kaznila Frajburg sa 20.000 evra zbog incidenata navijača nemačkog kluba na utakmici prvog kola Lige Evrope protiv Bazela (2:1), koja je odigrana 24. septembra.

U saopštenju Uefe se navodi da je Frajburg kažnjen zbog toga što su navijači palili baklje. Takođe, Frajburg je dobio dvogodišnju uslovnu zabranu zatvaranja dela tribina na narednom meču kao domaćin u evropskim klupskim takmičenjima. Uefa je objavila da je novčano kaznila Bazel sa ukupno 31.750 evra zbog nereda navijača švajcarskog kluba na meču drugog kola Lige Evrope protiv Štutgarta (2:0), koji je odigran 2. oktobra. Bazel je kažnjen zato što su njegovi navijači