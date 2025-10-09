Petković: Kurti oružane sisteme ne nabavlja zbog bezbednosti, već da zastraši i preti

BEOGRAD - Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković izjavio je sinoć da premijer privremenih prištinskih institucija Aljbin Kurti oružane sisteme ne nabavlja zbog demokratije i bezbednosti, već da zastraši i preti.

Petković je reagujući na izjavu predsednice privremenih prištinskih institucija Vjose Osmani povodom isporuke turskih dronova Prištini rekao da je agresija jedina politika kojoj su u kontinuitetu privrženi separatisti u AP Kosovo i Metohija. "Iza besmislenih sofizama Vljose Osmani o razlozima turskog naoružavanja Prištine krije se jednostavna istina. Ne nabavlja Kurti oružane sisteme zbog demokratije i bezbednosti, već da zastrašuje i preti. Agresija je jedina