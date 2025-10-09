Srednji kurs dinara za evro 117,1773 dinara

RTV pre 1 sat  |  Tanjug
BEOGRAD - Zvanični srednji kurs dinara za evro iznosi danas 117,1773 dinara, što je neznatna promena u odnosu na sredu, objavila je Narodna banka Srbije (NBS).

Dinar će prema evru biti nepromenjen u odnosu na pre mesec dana, dok će na godišnjem nivou, kao i od početka godine biti niži za po 0,1 odsto. Indikativni kurs dinara prema dolaru jači je za 0,1 odsto i iznosi 100,7284 dinara za dolar. Kurs dinara prema dolaru slabiji je za 1,2 odsto nego pre mesec dana, na godišnjem nivou viši je za 5,9 odsto, a od početka godine jači je za 11,6 odsto.
