U Srbiji pretežno sunčano, temperature do 20 stepeni

RTV pre 2 sata  |  Tanjug
U Srbiji pretežno sunčano, temperature do 20 stepeni

NOVI SAD - U Srbiji će danas biti pretežno sunčano vreme, osim u brdsko-planinskim predelima južne Srbije gde će biti umereno oblačno, dok će se temperature kretati od pet do 20 stepeni, saopštio je danas Republički hidrometeorološki zavod.

Novo prolazno naoblačenje koje će sredinom dana zahvatiti Vojvodinu, u drugom delu dana proširiće se i na ostale krajeve, a slaba kratkotrajna kiša očekuje se uveče i tokom noći ponegde u severnim, zapadnim i centralnim predelima zemlje. U Novom Sadu će biti pretežno sunčano uz postepeno naoblačenje u drugom delu dana koje će tokom noći usloviti slabu kratkotrajnu kišu. Duvaće slab i umeren, severozapadni vetar, a najviša dnevna temperatura biće oko 18 stepeni.
Otvori na rtv.rs

Povezane vesti »

Od sunca do kiše u samo par dana! Evo šta nas očekuje narednih dana: Rhmz najavio veliku promenu vremena

Od sunca do kiše u samo par dana! Evo šta nas očekuje narednih dana: Rhmz najavio veliku promenu vremena

Blic pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

VojvodinaNovi Sad

Društvo, najnovije vesti »

Veliki požar zahvatio dve porodične kuće u Zemunu: Vatrogasci na terenu, evakuisane i dve bebe!

Veliki požar zahvatio dve porodične kuće u Zemunu: Vatrogasci na terenu, evakuisane i dve bebe!

Blic pre 2 minuta
Bačulov o pretresu na Horgošu: „Skidali su nas do gole kože, kao da sam Al Kaida“

Bačulov o pretresu na Horgošu: „Skidali su nas do gole kože, kao da sam Al Kaida“

Danas pre 1 sat
Vlada SAD sprema Trampovu objavu sporazuma o miru u Gazi

Vlada SAD sprema Trampovu objavu sporazuma o miru u Gazi

Beta pre 2 sata
U Srbiji pretežno sunčano, temperature do 20 stepeni

U Srbiji pretežno sunčano, temperature do 20 stepeni

RTV pre 2 sata
Na terapiji kod predsednika

Na terapiji kod predsednika

Radar pre 2 sata