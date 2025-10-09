U Srbiji pretežno sunčano, temperature do 20 stepeni

NOVI SAD - U Srbiji će danas biti pretežno sunčano vreme, osim u brdsko-planinskim predelima južne Srbije gde će biti umereno oblačno, dok će se temperature kretati od pet do 20 stepeni, saopštio je danas Republički hidrometeorološki zavod.

Novo prolazno naoblačenje koje će sredinom dana zahvatiti Vojvodinu, u drugom delu dana proširiće se i na ostale krajeve, a slaba kratkotrajna kiša očekuje se uveče i tokom noći ponegde u severnim, zapadnim i centralnim predelima zemlje. U Novom Sadu će biti pretežno sunčano uz postepeno naoblačenje u drugom delu dana koje će tokom noći usloviti slabu kratkotrajnu kišu. Duvaće slab i umeren, severozapadni vetar, a najviša dnevna temperatura biće oko 18 stepeni.