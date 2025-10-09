Novakova rešiva enigma za veliki ulog

Sputnik pre 25 minuta
Novakova rešiva enigma za veliki ulog

Novak Đoković, najveći teniser svih vremena, sastaće se u četvrtfinalu mastersa u Šangaju sa Belgijancem Zizuom Bergsom sa kojim do sada nije ukrstio reket. Prvi dvoboj Srbina i Belgijanca neće početi pre 12 sati i 30 minuta po srednjeevropskom vremenu.

Taj susret moći ćete da pratite uživo u tekstualnom prenosu uz Sputnjik sport. Interesantno je da se Belgijanac interesantnog imena, poput nadimka velikog i neponovljivog francuskog fudbalera Zinedina Zidana, Zizu Bergs i Novak do sada nisu sastajali. Jasno je da je Belgijanac rešiva enigma za najboljeg u istoriji belog sporta. Novak je trenutno favorit broj jedan za osvajanje turnira u Kini, nakon što se Alkaras povukao pre žreba, Siner odustao zbog grčeva, a
