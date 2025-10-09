Čitava ukrajina gorela tokom noći: Eksplozije širom zemlje - uništeno više od pola kapaciteta za proizvodnju gasa (video)

Večernje novosti pre 40 minuta
Čitava ukrajina gorela tokom noći: Eksplozije širom zemlje - uništeno više od pola kapaciteta za proizvodnju gasa (video)

NAJMANjE pet ljudi je poginulo, a 19 je povređeno tokom ruskih napada na više ukrajinskih regiona u protekla 24 časa, saopštile su regionalne vlasti 9. oktobra, prenosi Kijev independent.

Foto: DNS Ukraine Ruski udari, usmereni na stambene zone i kritičnu infrastrukturu, nastavljaju moskovsku kampanju pritiska na Ukrajinu putem napada na civilne ciljeve, dok Kremlj odbacuje pozive na prekid vatre. Prema podacima ukrajinskog Ratnog vazduhoplovstva, Rusija je tokom noći lansirala 112 dronova tipa „šahed“ - borbenih i mamaca. Ukrajinska protivvazdušna odbrana oborila je 87, ali je 22 drona pogodilo 12 različitih lokacija. U napadima je poginulo dvoje
Otvori na novosti.rs

Povezane vesti »

Crni bilans novog talasa ruskih udara na Ukrajinu! Petoro mrtvih, 19 ranjeno u napadima na gradove! Pogođene luke i energetska…

Crni bilans novog talasa ruskih udara na Ukrajinu! Petoro mrtvih, 19 ranjeno u napadima na gradove! Pogođene luke i energetska infrastruktura! (foto/video)

Kurir pre 5 minuta
RIA: Rosatom tvrdi da pokreće rad Zaporožja; napad na Odesu, petoro povređenih

RIA: Rosatom tvrdi da pokreće rad Zaporožja; napad na Odesu, petoro povređenih

RTS pre 20 minuta
Veliki požar u gasnom postrojenju kompanije "Lukoil" Objavljeni snimci! Izveden novi napad dronovima na Rusiju! Na meti…

Veliki požar u gasnom postrojenju kompanije "Lukoil" Objavljeni snimci! Izveden novi napad dronovima na Rusiju! Na meti Volgogradska oblast! (foto/video)

Kurir pre 1 sat
Više požara u Odeskoj oblasti posle ruskog napada dronovima

Više požara u Odeskoj oblasti posle ruskog napada dronovima

Politika pre 1 sat
"Masovan ukrajinski napad": Gađani ključni objekti, objavljeni snimci: Veliki požar u postrojenjima za gorivo (video)

"Masovan ukrajinski napad": Gađani ključni objekti, objavljeni snimci: Veliki požar u postrojenjima za gorivo (video)

Blic pre 1 sat
(Uznemirujuće) odesa u plamenu, gori luka! Masovni ruski napad i u Sumskoj oblasti! Odjekuju eksplozije, ima mrtvih i…

(Uznemirujuće) odesa u plamenu, gori luka! Masovni ruski napad i u Sumskoj oblasti! Odjekuju eksplozije, ima mrtvih i ranjenih! (foto/video)

Kurir pre 1 sat
Postrojenje kompanije "lukoil" u plamenu Ukrajinci izveli novi napad dronovima na Rusiju

Postrojenje kompanije "lukoil" u plamenu Ukrajinci izveli novi napad dronovima na Rusiju

Dnevnik pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

UkrajinaIndependentRusijaKijevRat u Ukrajini

Svet, najnovije vesti »

Politički sunovrat Makrona

Politički sunovrat Makrona

Vesti online pre 5 minuta
Austrijanke zamenjene po rođenju pronašle biološke roditelje posle 35 godina

Austrijanke zamenjene po rođenju pronašle biološke roditelje posle 35 godina

Vesti online pre 16 minuta
Orban: Briselsko zataškavanje grešaka Fon der Lajen će se nastaviti

Orban: Briselsko zataškavanje grešaka Fon der Lajen će se nastaviti

NIN pre 0 minuta
Nemačka uvodi strože uslove za dobijanje pasoša, pod lupom i stranci sa boravkom

Nemačka uvodi strože uslove za dobijanje pasoša, pod lupom i stranci sa boravkom

NIN pre 10 minuta
Nobelov komitet po prvi put pokazao kako bira dobitnika nagrade za mir

Nobelov komitet po prvi put pokazao kako bira dobitnika nagrade za mir

NIN pre 16 minuta