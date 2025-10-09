Kako je Halid Bešlić saznao da je bolestan: Odveo suprugu na pregled, a onda mu je doktor rekao da izgleda loše

HALID Bešlić preminuo je u utorak, 7. oktobra, u 72. godini života nakon borbe sa opakom bolešću. Folk legenda je vodio bitku do poslednjeg trenutka u bolnici u Sarajevu, a da je teško bolestan, otkrio je slučajno.

Foto: ATA images/A. Ahel Kako se saznaje, Halid je odveo na pregled suprugu Sejdu, koja se već neko vreme bori za svoje zdravlje, i ne sluteći da je i njegovo zdravstveno stanje loše. Izvor blizak porodici kaže da je Bešlić sve vreme bio uz suprugu, brinuo je o njoj, nije je ostavljao u teškoj borbi, pa je uvek išao i kod lekara s njom. Tako je bilo i tada. - Kad su Sejda i Halid otišli kod lekara zbog njenog pregleda, tada je doktor rekao njemu da mu on izgleda