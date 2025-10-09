Španski klub smenio srpskog trenera

Vesti online pre 47 minuta  |  Telegraf.rs, Vesti online (J.
Španski klub smenio srpskog trenera

Srpski trener Veljko Paunović više nije trener španskog Ovijeda, saopštio je španski klub, član La lige!

On je postao prvi trener koji je smenjen u španskom prvenstvu, iako je imao ugovor do 2026. godine, Veljko Paunović je imao loše rezultate, zabeležio je samo dve pobede uz šest poraza u dosadašnjem delu prvenstva. Klub je stoga odlučio da se srpski stručnjak i španski tim raziđu, te će tako pokušati da oproba “šok efekat” koji usledi kada dođe do takve jedne velike promene. Sa Veljkom Paunovićem odlaze i članovi stručnog štaba, a jedini Srbin u Ovijedu ostaje bivši
