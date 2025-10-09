Španski klub smenio srpskog trenera

Srpski trener Veljko Paunović više nije trener španskog Ovijeda, saopštio je španski klub, član La lige!

On je postao prvi trener koji je smenjen u španskom prvenstvu, iako je imao ugovor do 2026. godine, Veljko Paunović je imao loše rezultate, zabeležio je samo dve pobede uz šest poraza u dosadašnjem delu prvenstva. Klub je stoga odlučio da se srpski stručnjak i španski tim raziđu, te će tako pokušati da oproba “šok efekat” koji usledi kada dođe do takve jedne velike promene. Sa Veljkom Paunovićem odlaze i članovi stručnog štaba, a jedini Srbin u Ovijedu ostaje bivši