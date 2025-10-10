BBC vesti na srpskom

Pola miliona pčela nastradalo u podmetnutom požaru u Holandiji

Deset košnica izgorelo u parku u Almereu, gradu u Danskoj, kada je, kako se procenjuje, nastradalo pola miliona pčela.

BBC News pre 22 minuta  |  Pol Kirbi - BBC urednik
Deset košnica je izgorelo, a pola miliona pčela nastradalo u parku u Almereu, gradu u Danskoj.

Svaka košnica je imala kolonije od 40 do 60.000 pčela i pomisao o njihovom uginuću je užasna, rekao je pčelar Harold Stringer, vlasnik košnica.

„Zaista me boli što je mojih 10 košnica izgorelo", rekao je lokalnoj televizijskoj stanici Omrop Flevoland.

Policija u Almereu, koji se nalazi istočno od Amsterdama, pozvala je svedoke na razgovor posle podmetanja požara u utorak uveče u živopisnom gradskom parku Beatriks.

Fotografije požara objavili su na na društvenim mrežama.

Više od polovine od 360 vrsta pčela u zemlji u opasnosti je od izumiranja, rekli su iz holandske vlade.

Stringeru je policija rekla da je korišćen eksploziv za spaljivanje košnica, koje su stajale na paletama u šumovitom delu parka.

Jedva da je ijedna pčela preživela, dodao je, a ne nada se da da će počinilac biti uhvaćen.

Pčelarka Helen Niman rekla je holandskom mediju da Stringeru želi da pokloni jednu od tri kolonije.

Stringer se brinuo o pčelama oko devet godina, a požar znači osnivanje nove kolonije u parku od nule.

Međutim, kaže da neće odustati.

(BBC News, 10.10.2025)

