Sutra i vlast i Studenti u blokadi organizuju skupove podrške Srbima na Kosovu

Beta pre 1 sat

U Srbiji će sutra, u subotu, na više od 200 mesta pristalice vlasti organizovati skupove podrške srpskom narodu na Kosovu, dok su beogradski Studenti u blokadi najavili protestnu šetnju.

Na Kosovu se dan kasnije, u nedelju, 12. oktobra, održavaju lokalni izbori na kojima pravo glasa imaju svi kojima su dokumenta izdale aktuelne kosovske vlasti.

"Centar za društvenu stabilnost", blizak vlastima, najavio je da će sutra, u subotru, "građani protiv blokada" organizovati, na više od 200 mesta skupove podrške srpskom narodu na Kosovu.

Na sajtu tog centra su navedene po tri lokacije okupljanja u Novom Sadu, Subotici, Sremskoj Mitrovici, po dve u Šapcu, Apatinu i Kragujevcu, Kraljevu i Vrnjačkoj Banji, kao i u niz drugih mesta, među kojima su Bačka Topola, Bečej, Sombor, Vrbas, Kula, Gornji Milanovac, Užice, Bor, Zaječar, Niš.

Početak skupova je u 17 i 17.30, naveo je taj centar koji je i ranije organizovao slične skupove, na kojima je - na Ubu i u beogradskim naseljima Borča i Voždovac, bio i predsednika Srbije Aleksandar Vučić.

Studenati u blokadi u Beogradu su na društvenim mrežama pozvali na skup podrške Srbima na Kosovu i najavili da će okupljanje biti u 14.00 sati ispred Pravnog fakulteta, odakle će krenuti u protestnu šetnju do sedišta Kancelarije Vlade Srbije za Kosovo i Metohiju, u Palati Srbije, u Novom Beogradu.

U objavii su naveli da su "svesni da je narod s Kosova i Metohije ostavljen bez podrške i pomoći od strane aktuelne vlasti", osim kada se "njihova muka koristi u svrhe medijske i izborne propagande".

"Mi, studenti u blokadi, koji se zalažemo za pravednu državu i poštovanje Ustava, dužni smo da podsetimo javnost da je Univerzitet u Prištini (izmešten u Severnu Mitrovicu) deo našeg univerzitetskog sistema i da budemo solidarni s kolegama, te zajedno prekinemo medijski mrak", naveli su oni.

Tokom prethodni skupova "građana protiv blokada" u više gradova organizovani su skupovi zborova građana i studenata u blokadi, a mestimično je polcija sprečavala medjusobne kontakte tih dveju grupa.

I za sutra, u Čačk, Kragujevcu i Novom Sadu zborovi građana i studenti zakazali su svoja okupljanja.

(Beta, 10.10.2025)

Ključne reči

KosovoLokalni izboriIzbori

