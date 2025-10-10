Ivan Marinković tvrdi Da je bio intiman sa majkom Mine Vrbaški: Zadrugarka progovorila o njihovoj vezi: "Znam da su se čuli, ne mešam se"

Blic pre 2 sata
Ivan Marinković tvrdi Da je bio intiman sa majkom Mine Vrbaški: Zadrugarka progovorila o njihovoj vezi: "Znam da su se čuli…

Ivan Marinković u rijalitiju "Elita 9" rekao je kako je imao intimne odnose sa majkom Mine Vrbaški, Ivanom Vrbaški.

Mina Vrbaški odmah je reagovala i obratila se majci Ivani. - Ja sam stavila tačku, samo ću moje stvari da pokupim i to je to. S Ivanom sam dobra i to me ne zanima - rekla je Boginja. - On će ti okrenuti leđa kad tad, to je g**no najveće. On je morao da zna da on nije moj prijatelj da bi on mene poštovao. Mene boli k*rac što je on bio sa mojom mamom, to ću da rešim s njom jer se moja mama viđa sa budalama i meni pravi problem. Mama pitam te: ''Da li si normalna i
Alo pre 36 minuta
