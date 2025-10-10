"Možda ćemo uvesti neke sankcije Rusiji": Tramp o situaciji u Ukrajini: "Nadam se da ćemo doći do pregovora"

Sjedninjene Američke Države možda će uvesti dodatne sankcije Rusiji, izjavio je američki predsednik Donald Tramp.

- Ovo je strašan rat, gori od Drugog svetskog rata. Pogledajte ljude koji se ubijaju, to je Rusija, Ukrajina. Postoji mnogo razloga zašto to rade, ali mislim da će uskoro doći do pregovora - rekao je Tramp i dodao da će Vašington i saveznici u NATO povećati pritisak na Rusiju kako bi se rat okončao. On je tokom sastanka sa finskim predsednikom Aleksandrom Stubom u Beloj kući u Vašingtonu rekao da SAD prodaju naoružanje članicama Alijanse, koje ga onda daju i