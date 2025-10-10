Oružje, bombe i municija pronađeni u kući kod Kragujevca: Uhapšen Novosađanin

Blic pre 3 sata
Oružje, bombe i municija pronađeni u kući kod Kragujevca: Uhapšen Novosađanin

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Kragujevcu uhapsili su S. K. (48) iz Novog Sada, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih naprava.

Policija je 9. oktobra, u porodičnoj kući koju koristi osumnjičeni, u jednom selu nadomak Kragujevca, pronašla i oduzela veću količinu oružja i municije. Oduzete su dve ručne bombe, dve kutije za ručne bombe, jedna mačeta, 5 pištoljskih okvira, preko 200 komada pištoljske i puščane municije različitog kalibra,10 komada čaura, elektronske kapisle, dva mobilna telefona, tri policijske oznake, službena legitimacija MUP-a, dva para službenih lisica, jedna gas maska,
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Policija kod Kragujevca zaplenila oružje, municiju, bombe i službenu legitimaciju MUP-a

Policija kod Kragujevca zaplenila oružje, municiju, bombe i službenu legitimaciju MUP-a

Danas pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Novi SadMinistarstvo unutrašnjih poslovaMUPKragujevac

Hronika, najnovije vesti »

"Ode Čađa, daleko mu lepa kuća": Na suđenju "vračarcima" prikazane "Skaj" poruke o ubistvu Ristića

"Ode Čađa, daleko mu lepa kuća": Na suđenju "vračarcima" prikazane "Skaj" poruke o ubistvu Ristića

Blic pre 31 minuta
Mladić (27) poginuo u Kraljevu! "BMW"-om se zakucao u znak, pa u drvo: Automobil potpuno smrskan, policija na terenu (foto)

Mladić (27) poginuo u Kraljevu! "BMW"-om se zakucao u znak, pa u drvo: Automobil potpuno smrskan, policija na terenu (foto)

Blic pre 1 sat
Policija kod Kragujevca zaplenila oružje, municiju, bombe i službenu legitimaciju MUP-a

Policija kod Kragujevca zaplenila oružje, municiju, bombe i službenu legitimaciju MUP-a

Danas pre 1 sat
Voz usmrtio čoveka u Barajevu: Telo pronađeno na pruzi, obustavljen saobraćaj

Voz usmrtio čoveka u Barajevu: Telo pronađeno na pruzi, obustavljen saobraćaj

Blic pre 3 sata
Oružje, bombe i municija pronađeni u kući kod Kragujevca: Uhapšen Novosađanin

Oružje, bombe i municija pronađeni u kući kod Kragujevca: Uhapšen Novosađanin

Blic pre 3 sata