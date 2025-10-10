Španci ignorisali Trampa, nije im zaboravio: "Treba ih izbaciti iz NATO"

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp rekao je danas da Španija treba što pre da poveća izdatke za odbranu na 5 odsto bruto domaćeg proizvoda (BDP), upozoravajući da će biti isključena iz NATO-a ako to ne učini.

Tramp je tokom konferencije za novinare u Beloj kući, nakon bilateralnog sastanka sa predsednikom Finske Aleksandrom Stubom, izjavio da su se svi saveznici na NATO samitu u Hagu u junu obavezali da podignu izdatke za odbranu sa 2 na 5 BDP-a. "Imali smo jedan zaostatak. To je bila Španija. Trebalo bi da ih pozovemo i saznamo zašto su zakasnili. Imaju sve uslove da to urade. Zanimljivo je da im ide dobro zahvaljujući mnogim stvarima koje smo uradili. Nemaju izgovor