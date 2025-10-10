Crvena zvezda osudila uvrede na račun Milke Forcan: “ Poštovanje ličnosti i dostojanstva je osnovni civilizacijski princip“

Danas pre 57 minuta  |  A. Pavlović
Crvena zvezda osudila uvrede na račun Milke Forcan: " Poštovanje ličnosti i dostojanstva je osnovni civilizacijski princip"

Posle uvreda koje je Dejan Anđus, u autorskoj emisiji na TV Arena sport, uputio Milki Forcan, stigla je reakcija i iz FK Crvena zvezda.

Saopštenje Crvene zvezde prenosimo u celosti i bez redakcijskih izmena. – Fudbalski klub Crvena zvezda najoštrije osuđuje neprimerene i uvredljive izjave iznesene na jednoj televiziji, a koje su bile usmerene prema potpredsednici Fudbalskog kluba Partizan, gospođi Milki Forcan. Bez obzira na rivalitet koji postoji između naša dva najveća kluba, smatramo da je poštovanje ličnosti i dostojanstva osnovni civilizacijski princip. Crvena zvezda se uvek zalagala i
