TV Arena sport se hitno oglasila i reagovala zbog sramnog vređanja Milke Forcan: Suspendovana emisija, a sporna epizoda je izbrisana

Fudbalski klub Partizan obratio se javnosti saopštenjem u kojem objavljuje obustavu saradnje sa TV Arena sport zbog načina na koji se u programu te televizije govorilo o potpredsednici crno-belih Milki Forcan.

Zbog svega se oglasila i TV Arena sa izvinjenjem upućenom potpredsednici Partizana Milki Forcan kao i i Upravi kluba, ali i navijačima crno-belih zbog neprimerenog komentara novinara Dejana Anđusa. Saopštenje prenosimo u celosti: – TV Arena sport se izvinjava potpredsednici kluba i upravi FK Partizan, kao i navijačima crno-belih zbog neprimerenog komentara novinara Dejana Anđusa u njegovoj autorskoj emisiji „Otvoreno sa Anđusom“. Rukovodstvo i kolektiv TV Arene